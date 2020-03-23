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Коронавирус: 71 новый случай выявлен в России за сутки, правительство выделят 20 миллиардов на борьбу с инфекцией

Коронавирус: 71 новый случай выявлен в России за сутки, правительство выделят 20 миллиардов на борьбу с инфекцией

По данным Министерства здравоохранения России в стране выявлен 71 новый случай заражения коронавирусм. Все пациенты находятся в Москве. В других регионах новых случаев не выявлено.

Всего в России 438 человек с диагнозом коронавирус, сообщают РИА Новости.

Правительство России объявило о том, что потратит 20 миллиардов рублей на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом. В список входят аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ЭКМО, дезинфицирующие установки для обеззараживания воздуха, средства защиты для медицинского персонала.

В субботу стали появляться новости, что состоятельные россияне стали закупать аппараты ИВЛ для личного пользования в критической ситуации при заражении коронавирусом, создав таким образом, дефицит. Однако в Министерстве здравоохранения заявили, что это бессмысленно - для помощи человеку необходимы врачи-специалисты, дополнительные процедуры, которые можно осуществить только в рамках реанимации в стационаре.

Между тем новости из других стран не внушают оптимизма: 339 709 выявленных случаев коронавируса, 14 704 смертей. Политики и знаменитости сообщают о положительных результатов тестирования, среди них: Харви Вайнштейн, Пласидо Доминго, а Ангела Меркель ушла на 14-дневный карантин так как контактировала с врачом, с подтвержденным диагнозом.

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Теги : коронавирус
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