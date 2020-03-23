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Китай начинает клинические испытания вакцины против коронавируса

Китай начинает клинические испытания вакцины против коронавируса

В Китае началась первая фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса. Испытания начались 16 марта - в тот же день, когда было объявлено об испытаниях в США, и, как ожидается, они будут продолжаться до конца года, согласно регистрации в Регистре клинических испытаний страны от 17 марта.

«Волонтеры первого этапа исследования коронавируса уже начали получать вакцину», - сказал в воскресенье AFP сотрудник, участвующий в финансируемом правительством проекте. 

108 участников в возрасте от 18 до 60 лет будут протестированы в трех группах и получат разные дозы. Все они жители города Ухань, где новый коронавирус впервые появился в конце прошлого года.
Поскольку пандемия коронавируса COVID-19 разрастается, и правительства усиливают меры защиты, фармацевтические компании и исследовательские лаборатории по всему миру работают в полную силу.

Вражда между Китаем и США

Объявления об испытаниях вакцин двумя странами поступили на фоне усиливающейся вражды между США и Китаем по поводу пандемии, когда президент Дональд Трамп разозлил Пекин, говоря о «китайском вирусе», вместо "коронавируса".

Националистическая газета Global Times в Китае опубликовала на прошлой неделе статью, в которой отмечается, что «разработка вакцины - это битва, которую Китай не может позволить себе проиграть».

Противовирусный препарат под названием ремдесивир, разработанное американской компанией Gilead Sciences, уже находится на завершающей стадии клинических испытаний в Азии, и врачи в Китае сообщили, что оно доказало свою эффективность в борьбе с этой болезнью. Это стало надеждой для людей во всем мире.

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Теги : коронавирус
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