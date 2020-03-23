Французский правительство объявило чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса
Парламент Франции в воскресенье объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в стране, чтобы противостоять распространению коронавируса, предоставив правительству больше полномочий для борьбы с пандемией.
Закон также позволяет правительству принимать меры для поддержки компаний и поддерживает решение о переносе второго тура муниципальных выборов на июнь.
Текст, основанный на законодательстве, согласованном после терактов во Франции 2015 года, объявляет «чрезвычайное положение в области здравоохранения » в соответствии с чрезвычайным положением, объявленным во время угрозы национальной безопасности.
Чрезвычайная ситуация будет длится два месяца со дня принятия, и может быть возобновлена. Со вторника Франция находится в общенациональной изоляции: разрешены выхода из дома только в случае крайней необходимости. Это необходимая мера для борьбы с коронавирусом, который уже убил 674 человека и заразил несколько тысяч во Франции.
Конфликт партийПринятие текста Сенатом, который контролируется оппозицией, было затруднено из-за споров между двумя палатами, когда правые партии опасались посягательств на гражданские свободы.
«Мы не согласны по всем пунктам», - сказал Бруно Ритейл, лидер оппозиционных республиканцев в Сенате. - Но мы голосуем за это, так как не хотим задерживать действия правительства».
Генеральный директор по гражданской безопасности Франции Ален Тирион заявил, что полиция зафиксировала 91 824 случай нарушение режима карантина - им был выписан штраф в размере не менее 135 евро.
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