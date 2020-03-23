В Саудовской Аравии введен комендантский час от заката до рассвета из-за коронавируса
Король Саудовской Аравии Салман объявил с понедельника общенациональный комендантский час от заката до рассвета, чтобы ограничить распространение нового коронавируса.
Официальное агентство Саудовской прессы со ссылкой на королевский приказ сообщило, что комендантский час с 7 часов вечера до 6 часов утра будет действовать в течение 21 дня.
Этот шаг был сделан после того, как Саудовская Аравия в воскресенье заявила, что число случаев коронавируса COVID-19 возросло до 511, став самым массовым в Персидском заливе. Правительство не сообщало о смертельных случаях.
Королевский орден заявил, что сотрудники сектора здравоохранения, а также сотрудники служб безопасности и военные будут освобождены от ограничений на комендантский час. Король Саудовской Аравии Салман предупредил в четверг о «более сложной» борьбе с коронавирусом, поскольку страна столкнулось с двойным ударом из-за карантина, вызванного коронавирусом, и падением цен на нефть.
Карантинные мерыКрупнейшая экономика арабского мира закрыла кинотеатры, торговые центры и рестораны, прекратила полеты и приостановила круглогодичное паломничество, наращивая усилия по сдерживанию смертельного коронавируса.
Руководство страны обнародовало меры стимулирования экономики на сумму 120 миллиардов саудовских риалов (32 миллиарда долларов) для поддержки бизнеса.
Саудовская Аравия приостановила молитвы во всех мечетях, за исключением двух святых мест ислама в Мекке и Медине, что является чувствительным шагом в глубоко консервативном мусульманском обществе.
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