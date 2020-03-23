23-03-2020 16:14 - Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании23-03-2020 15:52 - Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома23-03-2020 15:38 - Число погибших от коронавируса в мире превысило 15 000 человек23-03-2020 15:27 - Молочные продукты помогают в борьбе с коронавирусом23-03-2020 14:59 - Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу23-03-2020 14:56 - В Саудовской Аравии введен комендантский час от заката до рассвета из-за коронавируса23-03-2020 14:18 - В Дагестане приостановили диспансеризацию населения23-03-2020 14:13 - Ожирение увеличивает риск коронавируса23-03-2020 13:59 - Из-за коронавируса люди боятся сдавать кровь23-03-2020 13:36 - Испания продлевает чрезвычайное положение в связи с ростом смертей от коронавируса23-03-2020 12:53 - Французское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса23-03-2020 12:43 - Прощай, Турция: в Ростовской области закрыли последние международные рейсы23-03-2020 12:36 - На Ставрополье людям оказывают психологическую помощь из-за коронавируса23-03-2020 12:34 - Инфекционист из РУДН Галина Кожевникова назвала главное отличие коронавируса от гриппа23-03-2020 12:31 - Ситуация в США ухудшается - Нью-Йорк становится "горячей точкой" коронавируса

В Саудовской Аравии введен комендантский час от заката до рассвета из-за коронавируса

В Саудовской Аравии введен комендантский час от заката до рассвета из-за коронавируса

Король Саудовской Аравии Салман объявил с понедельника общенациональный комендантский час от заката до рассвета, чтобы ограничить распространение нового коронавируса.

Официальное агентство Саудовской прессы со ссылкой на королевский приказ сообщило, что комендантский час с 7 часов вечера до 6 часов утра будет действовать в течение 21 дня.

Этот шаг был сделан после того, как Саудовская Аравия в воскресенье заявила, что число случаев коронавируса COVID-19 возросло до 511, став самым массовым в Персидском заливе. Правительство не сообщало о смертельных случаях.

Королевский орден заявил, что сотрудники сектора здравоохранения, а также сотрудники служб безопасности и военные будут освобождены от ограничений на комендантский час. Король Саудовской Аравии Салман предупредил в четверг о «более сложной» борьбе с коронавирусом, поскольку страна столкнулось с двойным ударом из-за карантина, вызванного коронавирусом, и падением цен на нефть.

Карантинные меры

Крупнейшая экономика арабского мира закрыла кинотеатры, торговые центры и рестораны, прекратила полеты и приостановила круглогодичное паломничество, наращивая усилия по сдерживанию смертельного коронавируса.
Руководство страны обнародовало меры стимулирования экономики на сумму 120 миллиардов саудовских риалов (32 миллиарда долларов) для поддержки бизнеса.

Саудовская Аравия приостановила молитвы во всех мечетях, за исключением двух святых мест ислама в Мекке и Медине, что является чувствительным шагом в глубоко консервативном мусульманском обществе.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании
Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома
Ночная маска: особенности, уход за кожей, правила использования