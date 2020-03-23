Ученые из Франции успешно испытали лекарство против коронавируса

Ученые из Франции провели успешные испытания лекарства против коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.





Клинический опыт показал эффективное лечение инфекции комбинацией антималярийных препаратов гидроксихлорохин и азитромицин.





В исследовании принимали участие те, у кого были обнаружены симптомы COVID-19 или вирус SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Среди них 16 человек получали симптоматическое лечение и антибиотики. Другие 14 человек в течение 10 суток принимали гидроксихлорохин, шесть из них дополнительно принимали азитромицин.





В результате такого лечения уже на пятый день пациенты, которые принимали комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели. Также на девятый день вылечилась одна из пациенток контрольной группы, до седьмого дня включительно не принимавшая азитромицин.





Авторы работы подчеркнули, что полученные ими результаты являются предварительными, но обнадеживающими, сообщается в издании в International Journal of Antimicrobial Agents.