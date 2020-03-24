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Переболевшие коронавирусом приобретают к инфекции иммунитет

Иммунитет от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунная система людей, переболевших коронавирусом, выделяет антитела. Таким образом, они приобретают иммунитет к инфекции. Об этом она сообщила в программе "Познер" на Первом канале.

"Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом", - сообщила Попова.

По словам Поповой, от повторного заражения организм защищают иммуноглобулины M и G. 
Теги : коронавирус, иммунитет, Роспотребнадзор, Анна Попова, пандемия
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В США заболели коронавирусом более 41 тысячи человек
Переболевшие коронавирусом приобретают к инфекции иммунитет
Более трех тысяч человек заразились коронавирусом за сутки во Франции