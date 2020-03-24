Переболевшие коронавирусом приобретают к инфекции иммунитет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что иммунная система людей, переболевших коронавирусом, выделяет антитела. Таким образом, они приобретают иммунитет к инфекции. Об этом она сообщила в программе "Познер" на Первом канале.
"Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом", - сообщила Попова.
По словам Поповой, от повторного заражения организм защищают иммуноглобулины M и G.
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