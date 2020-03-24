Переболевшие коронавирусом приобретают к инфекции иммунитет

"Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом", - сообщила Попова.

По словам Поповой, от повторного заражения организм защищают иммуноглобулины M и G.