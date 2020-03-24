В США заболели коронавирусом более 41 тысячи человек
За последние сутки в США заразились коронавирусом нового типа 8,5 тысяч человек. Общее количество инфицированных в стране достигло отметки в 41 тысячу человек. На территории страны от COVID-19 скончались уже 508 пациентов. Примечательно, что медики прогнозируют дальнейшее увеличение числа зараженных.
Такой позиции придерживается и главный хирург США доктор Джером Адамс. По его словам, увеличение количества зараженных связано с тем, что многие американцы не осознают реальной угрозы пандемии.
"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - рассказал Адамс.
"Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома", - добавил врач.
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