В США заболели коронавирусом более 41 тысячи человек

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - рассказал Адамс.

"Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома", - добавил врач.

Такой позиции придерживается и главный хирург США доктор Джером Адамс. По его словам, увеличение количества зараженных связано с тем, что многие американцы не осознают реальной угрозы пандемии.