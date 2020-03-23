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Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса

Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса

Девять транспортных самолетов ИЛ-76 с оборудованием, медикаментами и врачебно-сестринскими бригадами отправились в наиболее пострадавшие районы.

Россия выразила желание оказать помощь Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса. Она уже опередила по количеству жертв Китай, где первоначально вспыхнул COVID-19, и никто не знал, что это такое и как с ним бороться. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения, более 5,4 тысячи человек погибли.

Российские военные вирусологи и оборудование приземлились на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима. Первый борт встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, что говорит о важности для страны российской поддержки.

В Италию от России поступило не только необходимое оборудование и медикаменты, но и 100 человек, включая специалистов Минобороны в области вирусологии и эпидемиологии. В гуманитарную помощь вошли мобильные комплексы на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Они готовы приступить к работе сразу же после уточнения районов проведения операции.

О готовности оказать оперативную помощь Италии заявил 21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Уже через два дня на Апеннины отправился первый борт со всем необходимым.

Жители России оказались менее подвержены панике из-за распространения коронавируса нового типа, чем жители других стран. Пандемия опасного недуга практически не сказалась на жизни среднестатистического россиянина. Почему наши соотечественники оказалась более устойчивы к панике вокруг эпидемиологической ситуации рассказал клинический психолог Михаил Хорс.
Теги : российские медики, коронавирус, эпидемия, спасение Италии
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Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса