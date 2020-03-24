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Стадия отношений с мужчиной влияет на вес девушки

Отношения с мужчиной влияют на вес женщины

В зависимости от того на какой стадии находятся отношения с любимым мужчиной изменяется вес девушки. Это установили британские ученые. Они смогли доказать, что это происходит из-за эмоционального фона, который испытывают представительницы прекрасного пола во время различных стадий отношений, а он, в свою очередь, отражается на всех процессах в организме.

Исследователи провели эксперимент с участием 3000 британок и выяснили, что в самом начале романтических отношений они все сбросили по несколько килограммов. К этому приводят переживания и эмоциональный всплеск, которым отмечается начало отношений.

Вторая стадия, которая приносит стабильность в отношения, возвращает потерянные ранее килограммы. Третья стадия - подготовка к свадьбе также сопровождается эмоциональным напряжением, поэтому женщины в таком состоянии начинают худеть. Перед свадьбой они могут сбрасывать до 5 килограммов. Дальнейшие этапы отношений по-разному влияют на вес женщины.
Теги : мужчины и женщины, вес, похудение, отношения
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