Стадия отношений с мужчиной влияет на вес девушки

Исследователи провели эксперимент с участием 3000 британок и выяснили, что в самом начале романтических отношений они все сбросили по несколько килограммов. К этому приводят переживания и эмоциональный всплеск, которым отмечается начало отношений.Вторая стадия, которая приносит стабильность в отношения, возвращает потерянные ранее килограммы. Третья стадия - подготовка к свадьбе также сопровождается эмоциональным напряжением, поэтому женщины в таком состоянии начинают худеть. Перед свадьбой они могут сбрасывать до 5 килограммов. Дальнейшие этапы отношений по-разному влияют на вес женщины.