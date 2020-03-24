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Великобритания вводит трехнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом

Великобритания вводит трехнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом

Великобритания в понедельник ввела трехнедельный карантин для борьбы с распространением коронавируса. Это привело к закрытию «второстепенных» магазинов и служб, запрещено собираться больше двух.

«Оставайтесь дома. Самое важное, что мы должны сделать, это остановить распространение коронавируса», - сказал премьер-министр Борис Джонсон в телевизионном обращении к нации, когда он представил беспрецедентные меры мирного времени после того, как число погибших в стране возросло до 335.

После возмущения в правительстве было объявлено, что рекомендации по сокращению социальных контактов для минимизации передачи вируса игнорируются. Было замечено, что толпы людей наслаждаются весенним солнцем в парках по всей стране, что вызвало призывы к жестким действиям.

Магазины закрыты, свадьбы запрещены

Магазины, торгующие одеждой или электроникой, библиотеки и детские площадки будут закрыты, причем запрет будет распространяться на свадьбы и крещения, но не на похороны.

Парки останутся открытыми, но Джонсон предупредил:
«Если вы не будете следовать правилам, полиция будет наделена полномочиями обеспечивать их соблюдение, в том числе посредством штрафов и рассеяния толп».

Он назвал вспышку коронавируса «самой большой угрозой, с которой эта страна сталкивалась за десятилетия», перегруженная государственная служба здравоохранения не сможет справиться с ситуацией, если темпы передачи продолжатся.
«Мы посмотрим через три недели и ослабим карантин, если данные покажут, что это возможно сделать. Но сейчас просто нет вариантов. Путь вперед труден, многие жизни, к сожалению, будут потеряны».


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Теги : коронавирус, карантин
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