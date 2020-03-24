Великобритания вводит трехнедельный жесткий карантин для борьбы с коронавирусом

«Оставайтесь дома. Самое важное, что мы должны сделать, это остановить распространение коронавируса», - сказал премьер-министр Борис Джонсон в телевизионном обращении к нации, когда он представил беспрецедентные меры мирного времени после того, как число погибших в стране возросло до 335.

Магазины закрыты, свадьбы запрещены

«Если вы не будете следовать правилам, полиция будет наделена полномочиями обеспечивать их соблюдение, в том числе посредством штрафов и рассеяния толп».

«Мы посмотрим через три недели и ослабим карантин, если данные покажут, что это возможно сделать. Но сейчас просто нет вариантов. Путь вперед труден, многие жизни, к сожалению, будут потеряны».