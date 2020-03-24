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ВОЗ сообщила, где возникнет новый очаг коронавируса

врач

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила, что США могут стать новым очагом пандемии коронавируса.


«Мы фиксируем очень быстрый рост случаев заражения в США, поэтому это возможно», – сказала Харрис на брифинге в Женеве, сообщает RT.


По данным ВОЗ, к настоящему моменту в мире насчитывается более 330 тысяч заболевших новым коронавирусом. При этом 85 процентов случаев из зафиксированных за последние сутки приходятся на европейские страны и Соединенные Штаты. На долю Америки приходится 40 процентов от этого количества. По данным на 23 марта, в США заражены коронавирусом более 42 тысяч человек.

Теги : коронавирус, ВОЗ, США
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