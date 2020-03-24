ВОЗ сообщила, где возникнет новый очаг коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис сообщила, что США могут стать новым очагом пандемии коронавируса.





«Мы фиксируем очень быстрый рост случаев заражения в США, поэтому это возможно», – сказала Харрис на брифинге в Женеве, сообщает RT.





По данным ВОЗ, к настоящему моменту в мире насчитывается более 330 тысяч заболевших новым коронавирусом. При этом 85 процентов случаев из зафиксированных за последние сутки приходятся на европейские страны и Соединенные Штаты. На долю Америки приходится 40 процентов от этого количества. По данным на 23 марта, в США заражены коронавирусом более 42 тысяч человек.