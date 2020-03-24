Ученые связали высокую смертность от COVID-19 в Италии с приемом антибиотиков

«Антибиотики негативно влияют на состояние микрофлоры кишечника, где концентрируется до 70 процентов иммуномодулирующих клеток. В Италии население фактически подсадили на их увеличенные дозы», - добавил Поспелов.

Как сообщает MedikForum.ru, Италия стала страной-лидером по числу смертей среди людей, заразившихся коронавирусом, и номером один по количеству заболевших COVID-19 в Европе. Почему это произошло в регионе, где климат и традиции питания как раз способствуют, на первый взгляд, отменному здоровью, стало для многих загадкой.Российский ученый-генетик Вадим Поспелов поделился своим объяснением проблемы, информируют «Вести». По его версии, высокая смертность от COVID-19 в Италии может быть связана с ослабленным иммунитетом местных жителей, что, в свою очередь, обусловлено постоянным приемом антибиотиков.Ученый отметил, что жителям региона слишком часто назначают антибиотики, местные врачи могут выписывать их даже при ОРВИ.Опасность этих лекарств для иммунной системы подтвердил другой ученый, вице-президент Российского научного общества иммунологов доктор медицинских наук Иван Козлов. Он пояснил, что их постоянный прием «отключает» иммунную систему организма, в результате «создаются все возможные условия для инвазий патогенных микроорганизмов». Эксперт убежден, что высокая смертность заразившихся коронавирусом жителей Италии является ничем иным как «скрытым подтверждением» их слабого иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что своим мнением о тяжелой ситуации с коронавирусом в Италии поделился известный российский врач Александр Мясников.