Доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией

«Казалось бы, логично: если лишь легкие симптомы, сиди дома и не заражай других, в больнице тебе делать нечего. Но «сиди дома» не срабатывает: то родственники зашли, то на вышли собачку выгулять, то еще что», - объяснил доктор Мясников в Telegram-канале.

«У нас всех с симптомами – в больницу и под замок! Сбежал, тебя с полицией обратно. Жестко, но и результат налицо», - поделился врач.