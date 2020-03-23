Доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников (или доктор Мясников) высказал свои соображения о том, почему ситуация с вспышкой коронавируса в Италии обернулась массовым заражением, с которым перестали справляться больницы. Он сравнил с ней реакцию на коронавирус в России.
Как сообщает MedikForum.ru, от последствий пандемии коронавируса, разразившегося зимой в китайском мегаполисе Ухань, сильнее остальных стран пострадала Италия. На сегодня она – несомненный лидер по числу смертей среди людей, заразившихся коронавирусом, и номер один по количеству заболевших в Европе.
Комментируя эту драматичную ситуацию, доктор Мясников заметил: в Италии могли не допустить столь впечатляющих масштабов инфицирования, но была совершена принципиальная ошибка – упущен момент, когда организация решительных мер позволила бы взять распространение инфекции под контроль.
Мясников подчеркнул, что недопущением эпидемии в стране должны были заниматься именно власти государства, а не только одна медицинская отрасль. Увы, опасность коронавируса была недооценена. Когда же пришло осознание серьезности проблемы, заболевших было уже слишком много, чтобы можно было повлиять на масштабность эпидемии. То же самое произошло и в Ухане – к тому моменту, когда город закрыли на карантин, из него успели выехать 5 миллионов человек.
Кроме того, итальянцев подвело то, что рекомендации врачей, которые давались в начале эпидемии, не выполнялись в нужной мере. Медики призывали при первых признаках недомогания оставаться дома, но люди считали «раз ты не в больнице – значит, не болен» и не соблюдали самоизоляции. Они контактировали с другими, и статистика заражения стремительно росла.
«Казалось бы, логично: если лишь легкие симптомы, сиди дома и не заражай других, в больнице тебе делать нечего. Но «сиди дома» не срабатывает: то родственники зашли, то на вышли собачку выгулять, то еще что», - объяснил доктор Мясников в Telegram-канале.
Он сравнил итальянский опыт с Россией, заметив, что наша страна оказалась «на недосягаемой для других высоте», поскольку сразу же отреагировала на вспышку вируса в Китае и пошла по пути жестких мер, не дожидаясь, пока «вскроется нарыв».
«У нас всех с симптомами – в больницу и под замок! Сбежал, тебя с полицией обратно. Жестко, но и результат налицо», - поделился врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Александром Мясниковым была названа главная опасность коронавируса.
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