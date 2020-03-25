Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит "Арбидола"

"Для противовирусных средств этот период должен был уже подходить к концу, но из-за ситуации с коронавирусом ажиотаж может продлиться еще неопределенное время", - рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В прошлом году Россия закупила на четверть меньше субстанции, чем в 2018 году.