Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит "Арбидола"
Аналитики компании RNC Pharma сообщают, что в скором времени может закончиться запас "Арбидола". Причиной этому стал увеличенный спрос на препарат из-за пандемии коронавируса. Производители не могут создать дополнительные партии лекарства, поскольку субстанции, необходимые для этого, заготавливаются заранее.
"Для противовирусных средств этот период должен был уже подходить к концу, но из-за ситуации с коронавирусом ажиотаж может продлиться еще неопределенное время", - рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
В прошлом году Россия закупила на четверть меньше субстанции, чем в 2018 году.
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