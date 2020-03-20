Коронавирус гонит ростовчан на природу
В период пандемии в регионе резко увеличился спрос на загородную недвижимость.
Жители мегаполисов, в попытке защитить себя и близких от заболевания коронавирусом, бросились арендовать загородную недвижимость. Спрос на загородные дома увеличился во многих регионах, сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость». Специалисты проанализировали количество запросов контактов на сайте «Авито» (переход по ссылке для просмотра номера телефона в объявлении или для отправки сообщения).
Больше всего спрос на аренду загородной недвижимости увеличился в Ростовской области - 25,5%. Интерес к домам вне города возрос и в других регионах России, хотя и не так значительно. В Крыму желающих позвонить и написать сообщения собственникам недвижимости стало больше на 20,3%, в Московской области — на 19,96%, в Краснодарском крае — на 18,1%.
Скачок интереса никак нельзя объяснить наступлением весны и желанием выехать на природу из душных городских квартир. В прошлом году такого ажиотажа на домики в деревне в марте не наблюдалось.
Скорее всего, считают эксперты, оживление на рынке недвижимости связано с закрытием на карантин других стран и отсутствием перспектив на заграничный отдых в ближайшее время. Сыграло свою роль и падение рубля, осторожные граждане ищут более разумные варианты вложения денег.
Кроме того, по мнению аналитиков, граждане стараются перебраться за город в условиях повсеместного карантина и угрозы заражения коронавирусом. Менее заселенное пространство повысит шансы не подхватить заразу где-нибудь в людном месте города.
Ранее китайские специалисты сообщали, что глобальная пандемия нового коронавируса может закончиться к июню, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней. Сейчас говорят о середине весны.
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