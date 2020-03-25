Компания Ford начнет выпускать медицинские маски и аппараты ИВЛ
Руководство компании Ford Motor Company сделало смелое заявление 24 марта. Совет директоров сообщил, что компания начнет выпускать респираторы, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас сотрудники компании работают над новым дизайном респираторов, а также медицинских масок для работников структур здравоохранения.
"Это время для действий и сотрудничества. Объединившись во многих отраслях, мы можем реально изменить положение нуждающихся людей и тех, кто находится на переднем крае борьбы с этим кризисом", - сообщил исполнительный председатель компании Билл Форд.
"Это такое критическое время для Америки и мира", - добавил Форд.
Примечательно, что новое производство будет запущено на заводах, которые ранее прекратили выпуск автомобилей из-за пандемии коронавируса.
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