Число жертв коронавируса в Италии снова растет, но врачи видят надежду

«Меры, которые мы приняли две недели назад, начинают действовать», - заявил начальник службы гражданской защиты Анджело Боррелли ежедневной газете La Repubblica.

Во всем виноват футбол

«С самого начала люди вели себя так, что подпитывали национальную проблему».

«Мы можем сказать, что это был потенциально детонатор».

Надежда для Европы и США