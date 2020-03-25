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Число жертв коронавируса в Италии снова растет, но врачи видят надежду

Число жертв коронавируса в Италии снова растет, но врачи видят надежду

Во вторник 24 марта число погибших в Италии от коронавируса увеличилось, но появилось больше доказательств того, что уровень коронавирусной инфекции замедляется.

743 новых смертельных случая Италии сломали два дня последовательных снижений. Но уровень официально зарегистрированных новых инфекций составил всего восемь процентов в понедельник, и самый низкий уровень с тех пор, как Италия зарегистрировала первую смерть 21 февраля.

«Меры, которые мы приняли две недели назад, начинают действовать», - заявил начальник службы гражданской защиты Анджело Боррелли ежедневной газете La Repubblica.

Он утверждает, что дополнительные данные за следующие несколько дней помогут показать, «действительно ли кривая роста выравнивается».

Во всем виноват футбол

Не обвиняя никого, Боррелли сказал:
«С самого начала люди вели себя так, что подпитывали национальную проблему».

Он указал на матч Лиги чемпионов между итальянскими "Аталантой" и испанским футбольным клубам "Валенсия" на стадионе Сан-Сиро в Милане 19 февраля как на особенно вопиющую ошибку. На нем собрались 40 000 болельщиков, которые праздновали победу местной команды до глубокой ночи.
«Мы можем сказать, что это был потенциально детонатор».

Надежда для Европы и США

Замедление распространения инфекции дает луч надежды в разгар глобального кризиса, который углубляется в Европе и Соединенных Штатах. Ученые считают, что Испания и Франция идут по стопам Италии с отставанием в несколько недель.

Цифры из США сегодня схожи с цифрами в Италии 20 дней назад. Большинство европейских стран и ряд штатов США последовали примеру Италии, внедрив собственные меры сдерживания и социального дистанцирования, призванные остановить распространение коронавируса.

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Теги : коронавирус, Италия
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