В Индии объявлен 21-дневный жесткий карантин из-за коронавируса
Во вторник вечером премьер-министр Нарендра Моди объявил, что в Индии начнется крупнейшее закрытие страны на карантин, предупредив, что любой выходящий на улицу рискует "пригласить коронавирус в свой дом". Он пообещал 2 миллиарда долларов, чтобы поддержать осажденную систему здравоохранения страны.
«Чтобы спасти Индию и каждого индийца, будет введен полный запрет на выход из домов», - сказал Моди.
Индийские чиновники здравоохранения сообщили о 469 случаях коронавируса COVID-19 и 10 смертельных случаях. Чиновники неоднократно настаивали на том, что пока нет никаких доказательств распространения среди населения, но провели сравнительно скудное тестирование на коронавирус.
В последние дни Индия расширяет услуги заказа необходимых товаров на дом, запретила международные и внутренние рейсы, приостановила обслуживание пассажиров на обширной железнодорожной системе.
ООН одобряетМоди назвал приказ во вторник «полной блокировкой» и не указывал, будут ли освобождены от обязанностей поставщики услуг, но сказал, что «центральное правительство и правительство штата предприняли все шаги для обеспечения поставок необходимых товаров».
ООН выразила солидарность с Индией в борьбе с коронавирусом, причем один из высокопоставленных лиц агентства здравоохранения похвалил 21-дневный общенациональный карантин как «всеобъемлющий и надежный» ответ на бушующею пандемию коронавируса.
Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Оставить комментарий