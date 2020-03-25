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В Индии объявлен 21-дневный жесткий карантин из-за коронавируса

В Индии объявлен 21-дневный жесткий карантин из-за коронавируса

Во вторник вечером премьер-министр Нарендра Моди объявил, что в Индии начнется крупнейшее закрытие страны на карантин, предупредив, что любой выходящий на улицу рискует "пригласить коронавирус в свой дом". Он пообещал 2 миллиарда долларов, чтобы поддержать осажденную систему здравоохранения страны.

«Чтобы спасти Индию и каждого индийца, будет введен полный запрет на выход из домов», - сказал Моди.

Индийские чиновники здравоохранения сообщили о 469 случаях коронавируса COVID-19 и 10 смертельных случаях. Чиновники неоднократно настаивали на том, что пока нет никаких доказательств распространения среди населения, но провели сравнительно скудное тестирование на коронавирус.

В последние дни Индия расширяет услуги заказа необходимых товаров на дом, запретила международные и внутренние рейсы, приостановила обслуживание пассажиров на обширной железнодорожной системе.

ООН одобряет

Моди назвал приказ во вторник «полной блокировкой» и не указывал, будут ли освобождены от обязанностей поставщики услуг, но сказал, что «центральное правительство и правительство штата предприняли все шаги для обеспечения поставок необходимых товаров».

ООН выразила солидарность с Индией в борьбе с коронавирусом, причем один из высокопоставленных лиц агентства здравоохранения похвалил 21-дневный  общенациональный карантин как «всеобъемлющий и надежный» ответ на бушующею пандемию коронавируса.

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Теги : коронавирус
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Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса
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