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Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса

Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предупредил во вторник 24 марта о "тревожных и астрономических цифрах" уровня заражений коронавирусом в Нью-Йорке, заявив, что они удваиваются каждые три дня.

Куомо сказал, что вирус может достигнуть пика в одном из самых густонаселенных штатов страны всего за две недели, при этом около 40 000 человек нуждаются в интенсивной терапии, что может привести к серьезной нагрузке на недостаточно оборудованные больницы, в которых только 3000 коек в отделениях интенсивной терапии.

«Мы не сгладили кривую, кривая фактически увеличивается», - сказал он журналистам в Манхэттенском центре Джавитса, где Инженерный корпус армии строит больницу скорой помощи. «Мы не замедляем распространение коронавируса. Оно ускоряется само по себе».

Призывы к Федеральному правительству

Губернатор призвал федеральное правительство поставить 20 000 аппаратов ИВЛ в Нью-Йорк, эту потребность он назвал «критической».
«Разверните производство ИВЛ по стране, они необходимы», - умолял Куомо. - «Нью-Йорк - канарейка в угольной шахте».

Он также призвал Вашингтон использовать федеральный закон об оборонном производстве, который уполномочивает национальное правительство отдавать приказы производителям производить необходимое оборудование.
«Мы не собираемся принимать предпосылку, что человеческая жизнь одноразова. И мы не собираемся ставить денежную цифру на человеческую жизнь».

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Теги : коронавирус, США
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Доктор Мясников назвал самые эффективные препараты при пандемии коронавируса
Дональд Трамп откроет Америку к Пасхе
Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса