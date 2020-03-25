Губернатор Нью-Йорка бьет тревогу по поводу «астрономических» цифр коронавируса

«Мы не сгладили кривую, кривая фактически увеличивается», - сказал он журналистам в Манхэттенском центре Джавитса, где Инженерный корпус армии строит больницу скорой помощи. «Мы не замедляем распространение коронавируса. Оно ускоряется само по себе».

Призывы к Федеральному правительству

«Разверните производство ИВЛ по стране, они необходимы», - умолял Куомо. - «Нью-Йорк - канарейка в угольной шахте».

«Мы не собираемся принимать предпосылку, что человеческая жизнь одноразова. И мы не собираемся ставить денежную цифру на человеческую жизнь».