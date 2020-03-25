Жертв COVID-19 начали лечить витамином С
В больницах Нью-Йорка для лечения COVID-19 используются большие дозы витамина С. Исследования в Китае показали, что это многообещающий подход.
Врачи в медцентрах штата Нью-Йорк начали давать пациентам с COVID-19 в критическом состоянии большие дозы витамина С. Сообщается, что эта тактика помогла намного снизить смертность у китайских больных. Так, пульмонолог из Лонг-Айленда доктор Эндрю Вебер (Andrew Weber) рассказал, что недавно провел своим пациентам в реанимации вливания 1 500 мг витамина С внутривенно. Затем инъекции продолжались еще три-четыре раза в день, как поведал врач New York Post. Каждая дозировка примерно в 16 раз превышает рекомендованную суточную дозу витамина С, которая составляет 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин.
Экспериментальное витаминное лечение применялось в Шанхае. Вебер рассказал, что состояние здоровья пациентов намного улучшилось, по сравнению с теми, кто вливаний не получал. Но говорить об этом не принято, потому что витамин С, по словам врача, "не сексуальное лекарство" (очевидно, имеется в виду популярность и высокая стоимость некоторых препаратов). При этом в протоколы лечения коронавируса витамин С уже включен, но его дозировку каждый лечащий врач подбирает индивидуально для пациентов.
В штате Нью-Йорк зафиксировано 25 665 случаев коронавируса, в Нью-Йорке - 14 904. По мнению экспертов, реальное число носителей COVID-19 намного выше количества выявленных случаев. Так, британские ученые уже предположили, что вирус находится в организме каждого второго британца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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