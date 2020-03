Может ли витамин С победить коронавирус

В попытках обойтись во время очередного холодного сезона без простуды или гриппа многие люди употребляют пищевые добавки с витамином С. И вот теперь китайские медики начали проверять его эффективность в борьбе с коронавирусом. Ранее наука уже доказала, что этот витамин помогает в борьбе с сепсисом и потерей памяти. Существует теория и о том, что витамин предотвращает простуду - её выдвинул в 1970 году двукратный обладатель Нобелевской премии учёный Лайнус Полинг. Сам он принимал по 3 г витамина C в день. Впоследствии большинство заявлений Полинга были опровергнуты учеными.Пока что китайское исследование по поводу воздействия витамина С на вирус COVID-19 19 продолжается. Его проводят ученые из Университета Уханя на 120 пациентах, столкнувшихся с вирусом. Ежедневно они получали инъекции в 24 г витамина C в течение 7 дней. Результаты исследования пока не опубликованы. Заметим, что это дозировка в 60 раз превышает суточную необходимую дозу по мнению британских врачей и в 24 раза больше количества витамина С, которое использовалось в других исследованиях по борьбе с простудой.Есть мнение о том, что витамин C сражается с любым вирусом, если его выдавать в необходимых концентрациях. Вирусологи Имперского колледжа Лондона полагают, что ещё какое-то время человечество не узнает о способностях витамина C сражаться с коронавирусом, пока испытания не станут массовыми. А значит, нам необходимо ждать, пишет The Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ