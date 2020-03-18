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Лыжный след коронавируса

Лыжный след коронавируса

В Германии увидели связь между COVID-19 и альпийским горнолыжным курортом.

Неожиданная версия распространения коронавируса в Европе опубликована в газете Der Spiegel. По мнению эксперта издания, в появлении COVID-19 может быть замешан австрийский горнолыжный курорт Ишгль. Именно здесь отдыхали многие граждане Германии, Дании, Норвегии и Швеции перед тем, как у них был выявлен коронавирус.

Вполне возможно, именно на курорте они и заразились, считает издание, а вернувшись домой, успели передать инфекцию своим близким соотечественникам перед тем, как были изолированы. Это стало причиной возникновения пандемии.

По последним данным, число жертв COVID-19 приближается к 200-тысячной отметке, он зарегистрирован в 150 странах, около 8 тысяч человек умерли. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в 11 европейских государствах.

В Китайском же Ухане, в котором возник коронавирус в конце прошлого года, утверждают, что уже не регистрируют новых заболевших. Спешно построенные больницы для изоляции больных готовятся разбирать за ненадобностью.

Европейские эксперты считают, что китайцы повели себя очень грамотно, экстренно изолировав носителей COVID-19 и введя в зараженных районах жесткие карантинные меры. Именно это помогло в короткие сроки победить болезнь. Теперь на введении военного положения в стране настаивают медики Великобритании.

Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского в Сиэтле начали тестирование прототипа вакцины от коронавируса на людях. В эксперименте участвуют 45 добровольцев. Всем им будут введены различные дозы экспериментального препарата. Примечательно, что вакцина не содержит бактерий коронавируса, поэтому волонтерам не грозит заражение опасным недугом.
Теги : пандемия, коронавирус
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