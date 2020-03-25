Новый метод сканирования прольет свет на деменцию
Для понимания происходящих в мозге при старческом слабоумии процессов ученым необходимо изучать молекулярные структуры в пораженных нейронах. Исследователи из Университета Лунда в Швеции испытали новый метод сканирования.
При болезни Альцгеймера в мозге формируются так называемые бета-амилоидные бляшки, из-за которых умирают нейроны. Когда бляшки можно разглядеть на сканах, болезнь уже заходит далеко. По мере смерти нервных клеток начинается процесс разрушения, что приводит к потере памяти. Но что происходит в нервных клетках до возникновения бляшек, и почему они умирают? Это вопрос, ответ на который уже давно ищут ученые. Для получения ответа долго недоставало специального оборудования.
Шведские ученые во главе с доктором Оксаной Клементьевой разработали новый метод оптической фототермальной спектроскопии. С его помощью можно исследовать белковые структуры внутри нервных клеток без химической обработки, которая требуется при других видах сканирования. Данная обработка часто воздействует на те структуры, которые и хотят изучать ученые.
Новая методика позволила увидеть различные изменения структур белка, в зависимости от его местонахождения в нервных клетках. До этого таких способов сканирования не было. Они позволяют проследить за первыми молекулярными изменениями в нейронах на ранней стадии болезни Альцгеймера. Это важно для ее понимания и лечения, пишет Advanced Science. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий