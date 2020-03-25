Ученые создали самый быстрый тест на выявление коронавируса

Ученые из Сингапура сообщили о создании самого быстрого теста для определения наличия в организме коронавируса. С этой задачей удалось справиться команде профессора Джеки Ин, которая возглавляет лабораторию NanoBio в сингапурском Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.





Новый тест способен выяснить, заражен человек коронавирусом или нет, за несколько минут. Тестирование производится на основе генетического материала, взятого из выделений человека с помощью мазка. Полученные образец помещается в портативное устройство, и результат становится известен через 5-10 минут.





После утверждения разработки новый тест окажется самым быстродейственным. Ученые сообщили, что он будет утвержден через месяц.





«Мы провели предварительную клиническую проверку в женской и детской больнице, используя образцы реальных пациентов, и обнаружили, что тест очень чувствительный и точный», - сказала профессор Ин, сообщает издание The Straits Times



