От коронавируса можно спастись препаратом от малярии

Гидроксихлорохин используют при лечении малярии, вакулита, красной волчанки и других не менее опасных заболеваний. О том, что он может облегчать течение коронавируса нового типа уже заявляли врачи из Франции и Китая.Глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль даже провел соответствующий эксперимент. Он отобрал группу больных COVID-19 и предложил им принимать гидроксихлорохин, чтобы облегчить симптомы. Уже через шесть дней 75% пациентов группы полностью излечились от коронавируса.Специалисты Минздрава подчеркивают, что самостоятельно назначать себе лечение категорически запрещено. Они утверждают, что знать названия препаратов недостаточно, поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу.