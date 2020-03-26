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От коронавируса можно спастись препаратом от малярии

Препарат от коронавируса

Минздрав России опубликовал список препаратов, которые могут помочь больным коронавирусом нового типа. В список вошел популярное лекарство от малярии гидроксихлорохин. Примечательно, что препарат имеет большое количество противопоказаний. При передозировке он вызывает необратимые последствия в сердечно-сосудистой системе, которые могут привести к летальному исходу.

Гидроксихлорохин используют при лечении малярии, вакулита, красной волчанки и других не менее опасных заболеваний. О том, что он может облегчать течение коронавируса нового типа уже заявляли врачи из Франции и Китая.

Глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль даже провел соответствующий эксперимент. Он отобрал группу больных COVID-19 и предложил им принимать гидроксихлорохин, чтобы облегчить симптомы. Уже через шесть дней 75% пациентов группы полностью излечились от коронавируса.

Специалисты Минздрава подчеркивают, что самостоятельно назначать себе лечение категорически запрещено. Они утверждают, что знать названия препаратов недостаточно, поэтому при появлении первых симптомов необходимо обращаться к врачу.
Теги : коронавирус, малярия, препарат
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