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Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"

Глава ВОЗ призвал "атаковать коронавирус"

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что полная победа над коронавирусом близка, однако человечеству нужно принять комплекс мер, которые не допустят повторение пандемии в будущем. В беседе с журналистами он отметил, что домашний карантин и самоизоляция - это самый эффективный "удар" по COVID-19.

Однако этого недостаточно. Гебреисус утверждает, что человечество должно модернизировать систему здравоохранения, чтобы снизить угрозу повторения пандемии.

"Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений", - заявил глава ВОЗ.

"Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений», - заявил глава ВОЗ. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом", - добавил Гебреисус.
Теги : ВОЗ, Тедрос Гебреисус, коронавирус, пандемия
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