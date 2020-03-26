Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"

"Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений", - заявил глава ВОЗ.

"Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений», - заявил глава ВОЗ. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом", - добавил Гебреисус.

Однако этого недостаточно. Гебреисус утверждает, что человечество должно модернизировать систему здравоохранения, чтобы снизить угрозу повторения пандемии.