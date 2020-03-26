Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что полная победа над коронавирусом близка, однако человечеству нужно принять комплекс мер, которые не допустят повторение пандемии в будущем. В беседе с журналистами он отметил, что домашний карантин и самоизоляция - это самый эффективный "удар" по COVID-19.
Однако этого недостаточно. Гебреисус утверждает, что человечество должно модернизировать систему здравоохранения, чтобы снизить угрозу повторения пандемии.
"Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений", - заявил глава ВОЗ.
"Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновление эпидемии после снятия всех ограничений», - заявил глава ВОЗ. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом", - добавил Гебреисус.
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