Рискованные слухи: фейки о коронавирусе становятся смертельно опасными
Люди страдают от разрушительных воздействий дезинформации, рискуя умереть если не от коронавируса, так от неправильного приема "профилактических средств".
Новый коронавирус убил более 20 000 человек, вызвал крах рынков и заставил ученых стремиться к быстрому поиску лекарств. Однако слухи, ложные заявления и откровенные "фейк ньюз" разжигают путаницу и приводят к неоправданным рискам.
Последствия могут быть трагическими. В Иране, одной из наиболее пострадавших стран, более 210 человек умерли от употребления токсичного алкоголя после того, как в интернете были распространены заявления, что он может лечить коронавирус COVID-19, сообщает информационное агентство Irna.
Опасные поддельные "лекарства", о которых распространяются в интернете включают в себя: потребление вулканического пепла, борьбу с инфекцией ультрафиолетовыми лампами, использование дезинфицирующего хлора и т.д. По мнению органов здравоохранения разных стран, все это наносит вред организму при неправильном использовании.
Серебро не спасает от коронавирусаСогласно ошибочным сообщениям в социальных сетях, средство «убивающее коронавирус» - это частицы серебра в жидкости, известные как коллоидное серебро.
«Сейчас я делаю коллоидное серебро. У меня астма, и она действительно работает ... беспокоюсь / переживаю из-за вируса. Поможет ли, если я выпью чайную ложку в день?», - говорится в сообщении пользователя с именем Мишель в группе в "Фейсбуке".
Побочные эффекты от приема коллоидного серебра могут включать синевато-серую окраску кожи, плохое усвоение некоторых лекарств, включая антибиотики. Но это не отталкивает людей.
"Коллоидное серебро распродано в моем городе, но до появления коронавируса я всегда мог его купить", - сообщает пользователь из Австралии.
ХлорохинОдин человек умер в США от хлорохина, провозглашенного Дональдом Трампом в качестве потенциального «дара от Бога» против коронавируса. После приема мужчина умер, а его жена находится в критическом состоянии. Выяснилось,что они приняли не медицинский препарат для людей, а добавку для аквариумов, с тем же активным действующим веществом.
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