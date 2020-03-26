Рискованные слухи: фейки о коронавирусе становятся смертельно опасными

Серебро не спасает от коронавируса

«Сейчас я делаю коллоидное серебро. У меня астма, и она действительно работает ... беспокоюсь / переживаю из-за вируса. Поможет ли, если я выпью чайную ложку в день?», - говорится в сообщении пользователя с именем Мишель в группе в "Фейсбуке".

"Коллоидное серебро распродано в моем городе, но до появления коронавируса я всегда мог его купить", - сообщает пользователь из Австралии.

Хлорохин