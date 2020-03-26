Лекарство от артрита вылечило 95% тяжелых больных с COVID-19
Лекарственный препарат тоцилизумаб принимается пациентами с ревматоидным артритом. Он уменьшает уровень воспалений, считающихся осложнениями COVID-19.
Лекарство от артрита успешно использовалось для лечения коронавируса в Китае и показало эффективность в 95% среди критических пациентов, как сообщают ученые. Речь идет о препарате под названием тоцилизумаб, который принимается пациентами с ревматоидным артритом для уменьшения уровня воспалений. Китайские врачи на пике эпидемии дали его 20 самым тяжёлым пациентам. 19 были выписаны из больниц в течении двух недель. Это очень важная информация, так как учёные во всём мире экстренно ищут новые способы противодействия смертоносной инфекции, которая унесла жизни уже почти 20 000 человек.
Тоцилизумаб одобрен для использования, поэтому его можно довольно быстро провести через эксперименты на пациентах с COVID-19. Власти Китая некоторое время назад одобрили это лекарство для лечения пациентов с коронавирусом, имеющих серьезные повреждения легких в результате воспалительных процессов. Именно за счёт воспалений наш организм реагирует на болезнь. Американские регуляторы также одобрили клинические испытания лекарства на пациентах в США, как стало известно на днях. В Европе пока таких исследований не проводилось, пишет The Daily Mail.
Российские врачи, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции, находятся на постоянной связи со своими иностранными коллегами и анализируют полученную информацию. Вполне возможно, что в России также испытают это лекарство, но пока у нас просто недостаточно для этого критических пациентов. Лишь один человек находится в таком состоянии в связи с развитием коронавирусной инфекции в московской больнице. У остальных она протекает либо в легкой, либо в средней форме. Еще два десятка пребывают в реанимации, но они не нуждаются даже в использования ИВЛ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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