Ученые заявили о создании самого быстрого теста на коронавирус





Разработка, на которую ушло шесть недель, принадлежит специалистам из Сингапура. Новинка позволяет определить, заражен ли человек коронавирусной инфекцией, буквально за считанные минуты. Тест делают на основе генетического материала, который берут при помощи мазка из выделений человека.Разработчики надеются, что их быстрый тест будет утвержден уже через месяц. По словам сингапурских ученых, тест дает точные результаты. Это выяснилось в ходе клинической проверки с участием реальных пациентов.