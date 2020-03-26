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За сутки в России зарегистрировано 182 новых случая коронавируса, Москва закрывает магазины и рестораны

За сутки в России зарегистрировано 182 новых случая коронавируса, Москва закрывает магазины и рестораны

По данным оперативного штаба, за последние сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 182 человека.

Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве. Еще 7 - в Свердловской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре - в Якутии, по три - в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два - в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.

По данным на 26 марта всего в России общее количество инфицированных коронавирусом составляет 840 человек. Несмотря на серьезный рост, это меньше, чем в большинстве европейских стран и странах Азии. Эксперты сходятся во мнении, что реальное число зараженных может быть выше из-за того, что тестирование проходят только люди с симптомами, или вернувшееся из стран с большим количеством инфицированных (Италии, Испании, Франции, Китая и т.д.).

Москва закрывается

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о беспрецедентных мерах карантина из-за коронавируса в Москве. В столице приостанавливают работы бары, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания. Будут закрыты и магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Такие жесткие меры связаны с тем, что Россия пытается предотвратить негативный опыт Италии, где меры хоть и были предприняты, но слишком поздно.

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Теги : коронавирус в России
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