За сутки в России зарегистрировано 182 новых случая коронавируса, Москва закрывает магазины и рестораны
По данным оперативного штаба, за последние сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 182 человека.
Всего новые случаи зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве. Еще 7 - в Свердловской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре - в Якутии, по три - в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два - в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.
По данным на 26 марта всего в России общее количество инфицированных коронавирусом составляет 840 человек. Несмотря на серьезный рост, это меньше, чем в большинстве европейских стран и странах Азии. Эксперты сходятся во мнении, что реальное число зараженных может быть выше из-за того, что тестирование проходят только люди с симптомами, или вернувшееся из стран с большим количеством инфицированных (Италии, Испании, Франции, Китая и т.д.).
Москва закрываетсяМэр Москвы Сергей Собянин объявил о беспрецедентных мерах карантина из-за коронавируса в Москве. В столице приостанавливают работы бары, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания. Будут закрыты и магазины, за исключением продуктовых и аптек.
Такие жесткие меры связаны с тем, что Россия пытается предотвратить негативный опыт Италии, где меры хоть и были предприняты, но слишком поздно.
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