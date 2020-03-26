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Передается ли коронавирус со слезами

Коронавирус

Ученые собрали образцы слезной жидкости у 17 пациентов с COVID-19. Заборы образцов проводились от момента появления первых симптомов и до полного выздоровления через 20 дней. 

Весьма маловероятно, чтобы пациенты с COVID-19 передавали этот вирус через свои слезы. Таковы результаты исследования, проливающего больше света на механизмы распространения вируса. Опубликованная журналом Ophthalmology работа затронула анализы 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Ни у кого из них не было коньюктивита или розового глаза, как поведали сингапурские исследователи. А в отсутствии этой болезни риск передачи COVID-19 через слезы было очень низким. 

Ученые анализировали наличие вируса в образцах слез в течение 20 дней с момента появления симптомов и до полного выздоровления. Кроме того, брались анализы слизи из носа и горла за тот же самый период. Ни анализы вирусной культуры, ни обратная полимеразная цепная реакция (RT-PCR) не определили наличие вируса. Следовательно, риск заражения действительно крайне низок, хотя его и нельзя исключить пока вовсе. 

Слезы пациентов не содержали COVID-19, а вот слизь в горле и носу имела эти следы. Но нам важно защищать и глаза от проникновения вируса. а не только руки или рот. Заражение может произойти через глаза, куда попадут частички вируса с мокротой кашляющего или чихающего человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, слезы
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