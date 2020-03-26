Таблетка аспирина в день не защитит от маразма
Ежедневный приём низких доз аспирина не снижает риск возникновения проблем с мышлением и памятью, вызванных умеренными когнитивными нарушениями или полноценным старческим слабоумием. К такому выводу пришли ученые из Австралии.
Исследователи из Университета Монаша в Австралии доказали, что ежедневный приём низких доз аспирина не защищает человека от старческого слабоумия и не замедляет развития проблем с мышлением и памятью, связанных со старением. У аспирина имеются противовоспалительные свойства, также это лекарство разжижает кровь, являясь антикоагулянтом. На протяжении многих лет врачи рекомендуют прием аспирина некоторым людям для уменьшения опасности болезней сердца и инсультов. Но существует риск кровотечений в мозге из-за приёма лекарства, поэтому перед началом курса следует получить совет врача.
Австралийские ученые предположили, что раз аспирин полезен для сердца, и некоторые небольшие исследования также доказали его пользу для мозга, он может уменьшить вероятность старческого слабоумия за счёт снижения интенсивности воспалительных процессов. Кроме того, аспирин минимизирует развитие небольших сгустков крови и предотвращает сужение кровеносных сосудов в мозге. В исследовании приняли участие 19 114 человек, не имевших деменции или болезней сердца. Большинству было от 70 лет и старше, в момент начала наблюдения они прошли через тесты на мышление и память.
Половина добровольцев получала ежедневно по 100 мг аспирина низкой концентрации, а другие такую же на вид таблетку плацебо. За всеми следили в среднем 4,7 года, ежегодно оценивая их состояние. За период наблюдений старческое слабоумие развилось у 575 участников. Никакой разницы между представителями двух групп по этому показателю обнаружено не было. А это значит, что аспирин не обеспечивал дополнительной защиты от старческого слабоумия, пишет журнал Neurology.. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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