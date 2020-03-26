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Стало понятно, как омолаживать клетки

Омоложение

Это исследование точно понравилось бы знаменитому супергерою Росомахе. Ученые из Стэнфорда поняли, как омолаживать человеческие клетки. 

Один из "людей Х" Росомаха кое-что знал в омоложении и активно использовал этот свой дар. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, как омолаживать старые клетки человека с помощью технологии стволовых клеток. И даже более того - превратили старых мышей в молодых. Процесс этот довольно сложный, но понятный. Старые клетки человека можно сделать молодыми, если воздействовать на них комбинацией из белков, вовлеченных в эмбриональное развитие. Об этом сообщает Nature Communications

Именно это удалось проделать с лабораторными мышами. Белки - основа эксперимента, они известны, как факторы Яманаки и широко применяются в процедурах по омолаживанию и специфических лекарствах. Белки превращают взрослые клетки в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS). А они могут стать любой частью и тканью нашего организма. Заставив старые клетки в пробирках короткое время выражать эти белки  от стадии эмбрионального развития, ученые "перемотали" многие молекулярные признаки старения, омолодив клетки. 

Данное заметное омоложение отмечалось во всех типах клеток. Но самый большой восторг вызвал эксперимент с мышечными стволовыми клетками. У них есть натуральная способность самообновляться, но с возрастом она слабеет. В ходе опытов с лабораторными мышами было доказано, что эту способность можно усилить, возвращая привычную мышечную силу. На очереди опыты с людьми? (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : омоложение, стволовые клетки
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