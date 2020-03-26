Эксперты назвали хантавирус возможной причиной следующей эпидемии

Специалисты не исключают, что на смену коронавирусной инфекции может прийти хантавирусная, пишут РИА «Новости».Представляют опасность также моча и фекалии больного человека – при контакте с ними можно заразиться.Ученые отмечают, что в основном хантавирусные инфекции характерны для стран с жарким климатом. Люди заражаются, когда дышат парами, которые выделяют экскременты крыс и мышей и других грызунов. Несмотря на то, что случаев передачи хантавируса от человека к человеку не зарегистрировано, не исключено, что данный вирус в недалеком будущем начнет мутировать.