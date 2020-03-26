Эксперты назвали хантавирус возможной причиной следующей эпидемии
Специалисты не исключают, что на смену коронавирусной инфекции может прийти хантавирусная, пишут РИА «Новости». Переносчиками данного вируса являются грызуны, которые могут заразить человека через укус. В результате заражения хантавирусом у человека возникают респираторные инфекции, геморрагическая лихорадка.
Представляют опасность также моча и фекалии больного человека – при контакте с ними можно заразиться.
Ученые отмечают, что в основном хантавирусные инфекции характерны для стран с жарким климатом. Люди заражаются, когда дышат парами, которые выделяют экскременты крыс и мышей и других грызунов. Несмотря на то, что случаев передачи хантавируса от человека к человеку не зарегистрировано, не исключено, что данный вирус в недалеком будущем начнет мутировать.
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