Хантавирус стал смертельным в Китае. Каковы симптомы и чего опасаться?
Стало известно, что в Китае после вспышки коронавирусной инфекции врачи зарегисстрировали случай смерти человека от ханатвируса. Нужно ли опасаться новой волны опасных болезней?
Как сообщает MedikForum.ru, житель провинции Юньнань, у которого при вскрытии был обнаружен хантавирус, скончался в автобусе по дороге на работу. Потенциально смертельный хантавирус известен также как мышиная лихорадка – его переносят грызуны, болезнь характеризуется острым течением.
Симптомы похожи на проявления многих других инфекционных заболеваний, по своим проявлениям возникающее недомогание напоминает простуду – возникают высокая температура, головная боль, интоксикация, ломота в мышцах, поясничной области. Также возможны боли в животе, головокружение, озноб, тошнота, рвота, диарея. С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит до двух недель, но продлиться инкубационный период может и до 50 суток.
Хантавирус кажется опасным, поскольку схож с коронавирусом в некоторых симптомах – при данном заболевании могут возникать проблемы с легкими, наполняющимися жидкостью, что вызывает одышку. Некоторые его типы провоцируют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Если состояние не лечить, оно способно стать смертельным.
Но все же опасаться его так же, как коронавирус, не стоит, считают ученые. По данным Центров США по борьбе с болезнями. хантавирус не распространяется в воздухе.
Вирусолог из Уханьского Университета Ян Чжаньцю подтвердил это.
«В отличие от COVID-19, хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», – подчеркнул исследователь в интервью изданию Global Times.
Ученый-нейрофизиолог Симайя Шейк пояснила после случая в Китае, что передача хантавируса от человека к человеку является очень редким явлением. Он исходит от крыс, заражение происходит через их укусы или фекалии, контактирующие с поврежденной кожей или как-то еще проникающие в организм.
Весной опасность заражения мышиной лихорадкой возрастает с началом дачного сезона. Риск инфицирования увеличивается при сборе листвы, уборке помещений, чердаков, во время прогулок в лесной местности.
Кроме того, опасность представляют плохо обработанные крупы, другие продукты питания, которые могли быть заражены при неправильном, недобросовестном хранении.
С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит до двух недель, но также инкубационный период может доходить до 50 суток.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом.
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