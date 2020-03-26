Хантавирус стал смертельным в Китае. Каковы симптомы и чего опасаться?

«В отличие от COVID-19, хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», – подчеркнул исследователь в интервью изданию Global Times.

Как сообщает MedikForum.ru, житель провинции Юньнань, у которого при вскрытии был обнаружен хантавирус, скончался в автобусе по дороге на работу. Потенциально смертельный хантавирус известен также как мышиная лихорадка – его переносят грызуны, болезнь характеризуется острым течением.Симптомы похожи на проявления многих других инфекционных заболеваний, по своим проявлениям возникающее недомогание напоминает простуду – возникают высокая температура, головная боль, интоксикация, ломота в мышцах, поясничной области. Также возможны боли в животе, головокружение, озноб, тошнота, рвота, диарея. С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит до двух недель, но продлиться инкубационный период может и до 50 суток.Хантавирус кажется опасным, поскольку схож с коронавирусом в некоторых симптомах – при данном заболевании могут возникать проблемы с легкими, наполняющимися жидкостью, что вызывает одышку. Некоторые его типы провоцируют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Если состояние не лечить, оно способно стать смертельным.Но все же опасаться его так же, как коронавирус, не стоит, считают ученые. По данным Центров США по борьбе с болезнями. хантавирус не распространяется в воздухе.Вирусолог из Уханьского Университета Ян Чжаньцю подтвердил это.Ученый-нейрофизиолог Симайя Шейк пояснила после случая в Китае, что передача хантавируса от человека к человеку является очень редким явлением. Он исходит от крыс, заражение происходит через их укусы или фекалии, контактирующие с поврежденной кожей или как-то еще проникающие в организм.Весной опасность заражения мышиной лихорадкой возрастает с началом дачного сезона. Риск инфицирования увеличивается при сборе листвы, уборке помещений, чердаков, во время прогулок в лесной местности.Кроме того, опасность представляют плохо обработанные крупы, другие продукты питания, которые могли быть заражены при неправильном, недобросовестном хранении.С момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит до двух недель, но также инкубационный период может доходить до 50 суток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заразившаяся коронавирусом жительница США назвала его необычный симптом