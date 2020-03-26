Одиннадцать врачей заразились коронавирусом в Узбекистане

Одиннадцать медиков заразились новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане. Они получат компенсацию по 10,5 тысячи долларов. Об этом сообщил в четверг, 26 марта, президент страны Шавкат Мирзиеев.





По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, которая вернулась из Франции, обнаружили первый в республике случай коронавирусной инфекции COVID-19. 26 марта число зараженных достигло 65 человек, более 28 тысяч человек находятся на карантине, сообщает телеканал «Узбекистан 24».

В стране с 16 марта до 30 апреля приостановлено транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, заведения общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе Узбекистана закрылись пункты пропуска для въезда.