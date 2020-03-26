ВОЗ: России не грозит «итальянский сценарий» по COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйонович поспешила успокоить граждан нашей страны – «итальянский сценарий» по коронавирусу нам не грозит.
В интервью агентству «Интерфакс» Вуйонович пояснила, что российская система здравоохранения значительно отличается от западноевропейских. Так, в РФ предусмотрены вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медучреждений, а также поддержка противоэпидемических мер на всех уровнях госвласти.
В то время как в Западной Европе акцент делают на профилактику и предупреждение подобных заболеваний. Именно поэтому «итальянский сценарий» России не грозит, добавила эксперт.
Также представитель ВОЗ отметила, что в России пик эпидемии COVID-19 пока не настал и пока предсказать, когда он произойдет, сложно.
Напомним, к 26 марта известно о 840 инфицированных COVID-19 в нашей стране.
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