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В Черногории за распространение паники о коронавирусе задержана россиянка

Черногория

Во многих странах за распространение паники или фейковых новостей о коронавирусе людям грозит административная и даже уголовная ответственность. Не стала исключением и Черногория.

Полиция этой балканской страны задержала гражданку России за распространение паники о COVID-19 в Интернете. Жительница города Тиват на своей странице в соцсети написала, что в стране уже 1000 заболевших коронавирусом и шесть скончавшихся от болезни. По ее словам, среди инфицированных – весь персонал отеля Avala. Также 35-летняя женщина написала, что Черногорию ждет итальянский сценарий.

После этого правоохранительные органы задержали гражданку России. В ее отношении возбудили уголовное дело, оно уже передано прокуратуре города Котор, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что к 23 марта в Черногории зарегистрировано 22 заболевших COVID-19, один человек скончался.

Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что соседняя с Черногорией Сербия начнет массово тестировать граждан на наличие коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал в понедельник, 23 марта, президент страны Александр Вучич.
Теги : паника, коронавирус, соцсети
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