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В Италии 662 человека скончались за день от коронавируса, более 4000 заразились

врачи

В Италии в течение последних суток новым коронавирусом заразились более 4 тысяч человек. Соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты страны.


По состоянию на вечер 26 марта от коронавируса в Италии умерли 8165 человек, 662 пациента скончались за последние сутки. В среду вечером сообщалось о смерти 683 человек в течение последнего дня, сообщает РИА Новости.


Всего в стране насчитывается 62 013 больных коронавирусом, число зараженных за сутки увеличилось на 4492 человека. Отмечается, что после четырех дней замедления темпов роста числа заражений, кривая заражений снова пошла вверх.


Выздоровели в течение последних 24 часов 999 людей.

Теги : Италия, коронавирус, число заболевших
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