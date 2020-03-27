Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом

Новое лечебное учреждение должно появиться до 15 мая.Министерство обороны России заявило о готовности построить 16 модульных инфекционных центров в разных регионах страны.— Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске. До 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров общей ёмкостью 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске, — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании правительства в четверг, 26 марта.Общая ёмкость всех медицинских центров составит 1600 койко-мест. Министр обороны уточнил, что в строительстве будут участвовать 4 тысячи человек и 750 единиц техники. На эти цели правительство России выделит Министерству обороны около 9 миллиардов рублей.При круглосуточном ведении работ в Ростове-на-Дону новый госпиталь появится примерно через полтора месяца.В настоящий момент в Ростовской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом, еще двое путешественников из Франции и Монако ждут результатов анализов в стационаре.При этом в регионе были выявлены порядка 3000 человек, которые указали заведомо ложные сведения о своем месте жительства при проверке в аэропорту и таким образом ушли от врачебного контроля. Нарушителей пришлось разыскивать через паспортный стол, сообщила министр областного здравоохранения Татьяна Быковская.Она пояснила, что недобросовестные ростовчане считали, что раз нет симптомов, то они не заражены.Министр подчеркнула, что все вернувшиеся из-за рубежа люди, независимо от состояния, должны уйти на 14-дневный карантин. Дважды в день их должны навещать врачи и фиксировать их состояние.