80 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в США
Количество инфицированных новым типом коронавируса в США достигло 80 тысяч человек. Об этом сообщили специалисты Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости. По состоянию на 27 марта, 1124 американца скончались от COVID-19.
Сейчас США занимает третье место по количеству заболевших коронавирусом. Лидерство продолжает удерживать Китай, где заражены 81 782 человек. На втором месте находится Италия с 80 539 инфицированными.
Ранее американские врачи прогнозировали, что эпидемиологическая ситуация в США будет значительно хуже, чем в Китае, поскольку страна никак не подготовилась к пандемии коронавируса.
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