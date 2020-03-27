80 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в США

Сейчас США занимает третье место по количеству заболевших коронавирусом. Лидерство продолжает удерживать Китай, где заражены 81 782 человек. На втором месте находится Италия с 80 539 инфицированными.Ранее американские врачи прогнозировали, что эпидемиологическая ситуация в США будет значительно хуже, чем в Китае, поскольку страна никак не подготовилась к пандемии коронавируса.