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Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом

Европа просит о помощи в борьбе с коронавирусом

Председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что европейские страны согласны на любую международную помощью в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе. 

"Мы удовлетворены всеми проявлениями солидарности, любой помощью, которая предоставляется нашим странам, особенно тем, кто больше всего пострадал сегодня из-за вируса, – Италия, Испания, Франция и другие государства, которые сегодня нуждаются в поддержке", - прокомментировал Сассоли оказание гуманитарной помощи Италии Россией.

Напомним, ранее Россия доставила в Италию военных медиков, вирусологов и специальную технику для помощи итальянским медикам в борьбе с распространением COVID-19. Для доставки гуманитарной помощи были использованы 14 транспортных самолетов Ил-76 Минобороны РФ.
Теги : Евросоюз, европа, коронавирус, гуманитарная помощь, Италия, Россия, пандемия
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