Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом

"Мы удовлетворены всеми проявлениями солидарности, любой помощью, которая предоставляется нашим странам, особенно тем, кто больше всего пострадал сегодня из-за вируса, – Италия, Испания, Франция и другие государства, которые сегодня нуждаются в поддержке", - прокомментировал Сассоли оказание гуманитарной помощи Италии Россией.

Напомним, ранее Россия доставила в Италию военных медиков, вирусологов и специальную технику для помощи итальянским медикам в борьбе с распространением COVID-19. Для доставки гуманитарной помощи были использованы 14 транспортных самолетов Ил-76 Минобороны РФ.