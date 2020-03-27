Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн
Ученые из Великобритании подсчитали, что если бы страны мира не стали вводить жесткий карантин, эпидемия COVID-19 унесла бы жизни более 40 млн человек. А заразились бы ей миллиарды.
Учёные Имперского колледжа Лондона подсчитали, что если бы разные страны мира не ввели бы жёсткий карантин в связи с коронавирусной инфекции, то 40 млн человек уже могли бы скончаться. Они сделали этот вывод на основе анализа, который оценил потенциальный масштаб пандемии в мире. Но человечество предприняло беспрецедентные усилия по защите пожилых людей и так называемому социальному дистанцированию, то есть соблюдению расстояние между людьми на улицах. В результате, может быть предотвращено от 50% до 95% потерь, что спасёт 38 миллионов жизней.
Впрочем, эта модель имеет целый ряд уязвимостей. Во-первых, она показывает, что через заражение коронавирусом пройдёт 7 млрд человек, то есть 90% населения нашей планеты. Подобного рода инфицирования не наблюдаются при гриппе и других заразных инфекционных заболеваниях. Кроме того, до сих пор точно не рассчитана смертность от коронавирусной инфекции. Недавно Всемирная организация здравоохранения снизила её до 1,4%, но этот показатель выводится из соотношения количества инфицированных и умерших. При этом анализы на COVID-19 проводят только у людей с выраженными симптомами, а 90% пациентов с коронавирусом никаких симптомов не демонстрируют. Поэтому логично предположить, что уже сегодня десятки и сотни миллионов людей заразились или уже переболели вирусом.
Авторы исследования подчеркивают, что их модель не является инструментом предсказания того, что произойдёт. Они лишь оценили масштаб проблемы и преимущества от мощных и решительных карантинных мер, принимаемых в разных странах мира. К настоящему моменту число официально зарегистрированных пациентов с коронавирусной инфекцией перевалило за полмиллиона, около 20 000 скончалось, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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