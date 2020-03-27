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Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом

Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом

По сообщению государственного телевидения, иранские военные создали госпиталь на 2000 коек в выставочном центре, чтобы поддержать местную систему здравоохранения - она борется с самой страшной вспышкой коронавируса на Ближнем Востоке.

Новый госпиталь, который включает в три блока и несколько изоляторов, был создан всего за 48 часов. Он будет использоваться для пациентов, выздоравливающих от коронавируса COVID-19. Иран борется с наихудшей вспышкой коронавируса в регионе: более 2200 смертей среди почти 30 000 подтвержденных случаев. Власти призывают людей оставаться дома, но не устанавливают широких ограничений, как в других странах.

Государственное телевидение в четверг процитировало генерала Али Джаханшахи, заместителя координатора армии, что больница была передана медицинскому персоналу и начнет принимать пациентов на следующей неделе.

Официальные лица Ирана неоднократно настаивали на том, что они контролируют вспышку коронавируса, но опасения, что она охватит медицинские учреждения страны подтвердились.

Санкции и теория заговора

Иран подвергся строгим санкциям со стороны США, но Дональд Трамп предложил предложили гуманитарную помощь Ирану.
В начале этой недели верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказался от американской помощи и стал использовать теорию заговора, что Соединенные Штаты создали коронавирус.

Напомним, что коронавирус может вызывать тяжелые осложнения и смерть, особенно у пожилых пациентов и пациентов с хроническими заболеваниями. Вирус очень заразен и распространяться даже от людей, у которых нет видимых симптомов.

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Теги : коронавирус
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Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом