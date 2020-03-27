Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом
По сообщению государственного телевидения, иранские военные создали госпиталь на 2000 коек в выставочном центре, чтобы поддержать местную систему здравоохранения - она борется с самой страшной вспышкой коронавируса на Ближнем Востоке.
Новый госпиталь, который включает в три блока и несколько изоляторов, был создан всего за 48 часов. Он будет использоваться для пациентов, выздоравливающих от коронавируса COVID-19. Иран борется с наихудшей вспышкой коронавируса в регионе: более 2200 смертей среди почти 30 000 подтвержденных случаев. Власти призывают людей оставаться дома, но не устанавливают широких ограничений, как в других странах.
Государственное телевидение в четверг процитировало генерала Али Джаханшахи, заместителя координатора армии, что больница была передана медицинскому персоналу и начнет принимать пациентов на следующей неделе.
Официальные лица Ирана неоднократно настаивали на том, что они контролируют вспышку коронавируса, но опасения, что она охватит медицинские учреждения страны подтвердились.
Санкции и теория заговораИран подвергся строгим санкциям со стороны США, но Дональд Трамп предложил предложили гуманитарную помощь Ирану.
В начале этой недели верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказался от американской помощи и стал использовать теорию заговора, что Соединенные Штаты создали коронавирус.
Напомним, что коронавирус может вызывать тяжелые осложнения и смерть, особенно у пожилых пациентов и пациентов с хроническими заболеваниями. Вирус очень заразен и распространяться даже от людей, у которых нет видимых симптомов.
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