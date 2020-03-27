Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах

Прогнозы для жестких и мягких мер

«Наш анализ подчеркивает сложные решения, с которыми столкнутся все правительства в ближайшие недели и месяцы, но демонстрирует, в какой степени быстрые, решительные и коллективные действия могут теперь спасти миллионы жизней», - говорят авторы.