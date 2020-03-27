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Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах

Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах

Последний отчет "Имперского колледжа Лондона", чье предыдущее исследование побудило правительства активизировать усилия по борьбе с коронавирусом, показало, что число жертв при жестких мерах может составить 1,8 миллиона человек, без принятия мер - 40 миллионов.

Данные Всемирной организации здравоохранения показали, что на 27 марта число глобальных инфекций превысило 500 000, включая более 22 000 смертей.
Имитационное моделирование в "Имперском колледже" основано на текущих данных о серьезности вируса - его заразности и смертности, демографических и социальных факторах.

В отрезвляющем прогнозе того, что могло бы произойти без вмешательств, в исследовании говорится: если оставить коронавирус без контроля, он мог бы заразить почти всех на планете в этом году и убить 40 миллионов человек.

Прогнозы для жестких и мягких мер

При строгих мерах по сдерживанию, введенных достаточно рано, моделирование показывает, что число погибших составляет 1,86 миллиона человек, причем в этом году заразится почти 470 миллионов человек.

Если те же меры были приняты позже, предполагаемое число жертв резко возрастет до 10,45 млн. смертей и 2,4 млрд. инфицированных.
«Наш анализ подчеркивает сложные решения, с которыми столкнутся все правительства в ближайшие недели и месяцы, но демонстрирует, в какой степени быстрые, решительные и коллективные действия могут теперь спасти миллионы жизней», - говорят авторы.

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Теги : коронавирус
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