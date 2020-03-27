Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах
Последний отчет "Имперского колледжа Лондона", чье предыдущее исследование побудило правительства активизировать усилия по борьбе с коронавирусом, показало, что число жертв при жестких мерах может составить 1,8 миллиона человек, без принятия мер - 40 миллионов.
Данные Всемирной организации здравоохранения показали, что на 27 марта число глобальных инфекций превысило 500 000, включая более 22 000 смертей.
Имитационное моделирование в "Имперском колледже" основано на текущих данных о серьезности вируса - его заразности и смертности, демографических и социальных факторах.
В отрезвляющем прогнозе того, что могло бы произойти без вмешательств, в исследовании говорится: если оставить коронавирус без контроля, он мог бы заразить почти всех на планете в этом году и убить 40 миллионов человек.
Прогнозы для жестких и мягких мерПри строгих мерах по сдерживанию, введенных достаточно рано, моделирование показывает, что число погибших составляет 1,86 миллиона человек, причем в этом году заразится почти 470 миллионов человек.
Если те же меры были приняты позже, предполагаемое число жертв резко возрастет до 10,45 млн. смертей и 2,4 млрд. инфицированных.
«Наш анализ подчеркивает сложные решения, с которыми столкнутся все правительства в ближайшие недели и месяцы, но демонстрирует, в какой степени быстрые, решительные и коллективные действия могут теперь спасти миллионы жизней», - говорят авторы.
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