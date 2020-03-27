Президент Лукашенко сражается с COVID-19 по-своему
Белоруссия по-прежнему не вводит никаких мер карантина и не закрывает общественные заведения. Глава республики считает, что лучшей профилактикой от инфекций является ударный труд, а также посещение бани.
В интервью белорусскому информационному агентству БЕЛТА глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вовсе не игнорирует эпидемию коронавируса, как это может многим показаться. Лукашенко сообщил, что страна ею занимается, но делает это «без шума и пыли». По словам лидера Белоруссии, все службы в стране, включая медиков и правоохранительные органы, выполняют свои обязанности. Пациентов с коронавирусной инфекцией выявляют, ведётся работа по её профилактике.
Александр Лукашенко известен своим неоднозначным отношением к разворачивающейся в мире пандемии COVID-19. Ранее он не раз заявлял о том, что на планете развивается «глобальной психоз» по этому поводу. Белоруссия не закрыла воздушное сообщение не с одним государством, поражённым масштабной пандемией, включая и сообщения с Китаем. Более того, в стране не закрывались школы, институты, какие-либо предприятия. Люди продолжают работать, посещать торговые центры, рестораны, кафе и кинотеатры.
Официально в Белоруссии 86 заболевших, и чуть более двух десятков уже поправились. Лукашенко заявил, что лучшим средством профилактики коронавируса является «водка и баня», и людям нужно усердно трудиться для того, чтобы не заболеть. По мнению главы Белоруссии, работа на тракторе - надежная защита на пути любой инфекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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