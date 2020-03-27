27-03-2020 14:08 - Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов27-03-2020 14:05 - Доктор Мясников назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых27-03-2020 13:22 - Президент Лукашенко сражается с COVID-19 по-своему27-03-2020 13:12 - Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах27-03-2020 12:50 - Социальную дистанцию придется соблюдать еще долго27-03-2020 12:38 - Италия готовиться к повторению "северного сценария" распространения коронавируса на бедном юге страны27-03-2020 11:58 - Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом27-03-2020 11:39 - Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус27-03-2020 11:37 - Науке нужны добровольцы для заражения коронавирусом27-03-2020 10:48 - В Америке арестовали мужчину, публично облизавшего товары в супермаркете27-03-2020 10:10 - Если бы мир не закрылся, умерло бы 40 млн27-03-2020 09:41 - Кто бы мог подумать: губернатор Ростовской области узнал, для чего японцы во время пандемии покупали так много туалетной бумаги27-03-2020 09:05 - Чем мы хуже китайцев? В Ростове-на-Дону военные построят медицинский модуль для инфицированных коронавирусом27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса

Президент Лукашенко сражается с COVID-19 по-своему

Александр Лукашенко

Белоруссия по-прежнему не вводит никаких мер карантина и не закрывает общественные заведения. Глава республики считает, что лучшей профилактикой от инфекций является ударный труд, а также посещение бани.

В интервью белорусскому информационному агентству БЕЛТА глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вовсе не игнорирует эпидемию коронавируса, как это может многим показаться. Лукашенко сообщил, что страна ею занимается, но делает это «без шума и пыли». По словам лидера Белоруссии, все службы в стране, включая медиков и правоохранительные органы, выполняют свои обязанности. Пациентов с коронавирусной инфекцией выявляют, ведётся работа по её профилактике.

Александр Лукашенко известен своим неоднозначным отношением к разворачивающейся в мире пандемии COVID-19. Ранее он не раз заявлял о том, что на планете развивается «глобальной психоз» по этому поводу. Белоруссия не закрыла воздушное сообщение не с одним государством, поражённым масштабной пандемией, включая и сообщения с Китаем. Более того, в стране не закрывались школы, институты, какие-либо предприятия. Люди продолжают работать, посещать торговые центры, рестораны, кафе и кинотеатры.

Официально в Белоруссии 86 заболевших, и чуть более двух десятков уже поправились. Лукашенко заявил, что лучшим средством профилактики коронавируса является «водка и баня», и людям нужно усердно трудиться для того, чтобы не заболеть. По мнению главы Белоруссии, работа на тракторе - надежная защита на пути любой инфекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, Александр Лукашенко
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Врачи рассказали, как отличить пневмонию от бронхита
5 натуральных средств от синдрома раздраженного кишечника
Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов