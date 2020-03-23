В Сербии объявили о массовых тестированиях на коронавирус
Президент Сербии Александр Вучич объявил, что в стране в ближайшие дни начнутся массовые тестирования людей на наличие коронавирусной инфекции. В одной из больниц скончалась третья пациентка от COVID-19.
В течение 48 часов в Сербии начнут массово тестировать людей на коронавирус, заявил в понедельник, 23 марта, президент страны Александр Вучич. Такие меры местные власти решили принять после смерти третьей пациентки. Очередной жертвой стала 60-летняя женщина. Как отметил глава государства, ее состояние не считалось тяжелым.
Вучич также отметил, что медицинским оборудованием и персоналом помогли китайцы, которые у себя в государстве уже преодолели пик вспышки инфекции, передает портал B92.
Отметим, что к 23 марта в Сербии зарегистрировано 249 случаев заболевания COVID-19. Три человека скончались – это мужчина 59 лет и две женщины 92 и 60 лет.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что ученые из Франции успешно испытали лекарство против коронавируса.
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