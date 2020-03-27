27-03-2020 15:50 - Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-1927-03-2020 15:47 - Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах27-03-2020 15:30 - Число погибших от коронавируса в Испании достигло 4858 - 769 человек умерли за 24 часа27-03-2020 15:16 - Минздрав России приготовился к «взрывной» ситуации с коронавирусом27-03-2020 15:10 - Результат теста на коронавирус за считанные минуты? Ученые сомневаются в точности27-03-2020 14:57 - Медики рассказали, что нужно добавлять в чай, чтобы уберечь легкие от коронавируса27-03-2020 14:31 - Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - он госпитализирован в отделение интенсивной терапии27-03-2020 14:08 - Тяжелое течение коронавируса COVID-19 может повредить сердце пациентов27-03-2020 14:05 - Доктор Мясников назвал преувеличенной опасность нового коронавируса для пожилых27-03-2020 13:22 - Президент Лукашенко сражается с COVID-19 по-своему27-03-2020 13:12 - Смертность от пандемии коронавируса может превысить 1,8 млн человек даже при жестких мерах27-03-2020 12:50 - Социальную дистанцию придется соблюдать еще долго27-03-2020 12:38 - Италия готовиться к повторению "северного сценария" распространения коронавируса на бедном юге страны27-03-2020 11:58 - Армия Ирана возводит полевой госпиталь на 2000 коек для больных коронавирусом27-03-2020 11:39 - Как бороться с проблемами в семье, к которым привел коронавирус

Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - он госпитализирован в отделение интенсивной терапии

Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - он госпитализирован в отделение интенсивной терапии

Певец и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы из-за коронавируса. У него крайне высокая температура.

Как сообщает немецкое издание Bild, Тилль Линдеманн почувствовал себя плохо и был госпитализирован с высокой температурой, о других симптомах не сообщается.

Напомним, что в середине марта он выступил в Москве в огромной прозрачном шаре, фанаты предположили, что таким образом он пытается защититься от коронавируса. Так это или нет, но обезопасить себя певцу все-таки не удалось.

Германия является одной из наиболее пострадавших европейский стран из-за коронавируса. По данным на 27 марта число заразившихся превысило 42 тысячи человек. Между тем, по количеству жертв, страна напротив, занимает одно из последних мест - 253 за все время. Больше всего случаев в Баварии, а Берлин на одном из последних мест с 1955 случаями.

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-19
Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах
Новая терапевтическая стратегия против диабета: витамин D