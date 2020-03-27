Тилль Линдеманн заразился коронавирусом - он госпитализирован в отделение интенсивной терапии
Певец и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы из-за коронавируса. У него крайне высокая температура.
Как сообщает немецкое издание Bild, Тилль Линдеманн почувствовал себя плохо и был госпитализирован с высокой температурой, о других симптомах не сообщается.
Напомним, что в середине марта он выступил в Москве в огромной прозрачном шаре, фанаты предположили, что таким образом он пытается защититься от коронавируса. Так это или нет, но обезопасить себя певцу все-таки не удалось.
Германия является одной из наиболее пострадавших европейский стран из-за коронавируса. По данным на 27 марта число заразившихся превысило 42 тысячи человек. Между тем, по количеству жертв, страна напротив, занимает одно из последних мест - 253 за все время. Больше всего случаев в Баварии, а Берлин на одном из последних мест с 1955 случаями.
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