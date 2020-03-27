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Результат теста на коронавирус за считанные минуты? Ученые сомневаются в точности

Результат теста на коронавирус за считанные минуты? Ученые сомневаются в точности

Политические лидеры приветствуют потенциальный прорыв в борьбе с коронавирусом COVID-19: простые анализы крови или мазки из носа, которые могут в течение нескольких минут определить, есть ли у человека коронавирус или был ли он у него ранее.

Ученые поставили под сомнение их точность. Надежды связаны с двумя типами быстрых тестов: на антигены, которые используют мазок из носа или горла для поиска вируса, и тесты на антитела, которые ищут в крови доказательства того, что коронавирус был в организме, но человек выздоровел. 

Надежность сильно страдает

Испанское правительство в четверг отправило 9000 экспресс-тестов на антигены производителю - они были признаны ненадежными. По мнению китайского правительства, компания не имела лицензии на их продажу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал экспресс-тестирование «меняющим игру» - правительство заказало 3,5 миллиона из них.

Великобритания надеется, что тесты на антитела позволят людям, которые получили коронавирус COVID-19 и выздоровели, вернуться к работе. Это может облегчить экономическое положение страны и вернуть работников здравоохранения, которые находятся на карантине.

Однако многие ученые осторожны: неясно, дают ли быстрые тесты точные результаты. Органы здравоохранения в Китае, США и других странах предоставили мало подробностей о показателях ложноположительных и ложноотрицательных результатов любых тестов на коронавирус. Эксперты опасаются, что быстрые тесты могут быть значительно менее надежными, чем трудоемкий лабораторный метод ПЦР.

Например, испанские ученые утверждают, что экспресс-тесты на коронавирус, которые поставлены китайским производителем, были точными на 30%. Проверенные лабораторные тесты точны на 84%.

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Теги : коронавирус
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Ученые смогли увидеть, как иммунная система побеждает COVID-19
Болеющий новым коронавирусом писатель Акунин рассказал о симптомах
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