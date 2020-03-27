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Минздрав России приготовился к «взрывной» ситуации с коронавирусом

врач

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщил Николай Малышев, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академикп Н .Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ.


Он заявил, что сначала было арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно уже стало  геометрическим, поэтому медики готовятся к «взрыву по типу ядерной реакции».


Малышев отметил, что за минувшие сутки коронавирусом в России заразились 163 человека – почти в три раза больше, чем днем ранее. Он сказал, что во многих регионах, в том числе и в Москве, сейчас готовятся новые стационары.


«И все это должно помочь. Дело в том, когда начинается это взрывное развитие, самое важное – не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется», – сообщил Малышев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Теги : коронавирус, Минздрав России, врач
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